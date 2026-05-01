Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Волгоградом засняли последствия жуткого ДТП на трассе Р-22

30 апреля в Иловлинском районе Волгоградской области произошла жуткая авария с участием двух легковых.

30 апреля в Иловлинском районе Волгоградской области произошла жуткая авария с участием двух легковых автомобилей. Вечером на участке московской трассы в границах территории Логовского сельского поселения водитель иномарки спровоцировал лобовое столкновение.

— На 873 км федеральной автодороги Р-22 «Каспий» в 18:49 час. 25-летний водитель, управляя автомашиной Chery Tiggo 4, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной «ВАЗ-2111», двигавшейся навстречу, — сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Водитель отечественного автомобиля скончался на месте. Судя по опубликованным с места аварии кадрам, машину сильнейшим ударом отбросило на обочину, где она несколько раз перевернулась. По итогу «ВАЗ» получил серьёзные повреждения, фактически превратившись в груду искорёженного металла. Лишь каким-то чудом пассажир, находящийся в салоне, смог выжить. Он был госпитализирован медиками.

По данным правоохранителей, пострадали и пассажиры, находившиеся в иномарке. Медики доставили в больницы троих граждан, включая несовершеннолетнего.

Отметим, это второе за минувшие сутки смертельное ДТП на федеральных трассах в Волгоградской области. Ранее редакция сообщала о смертельной аварии с четырьмя пострадавшими в Дубовском районе.