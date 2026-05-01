Иностранец может получить семь лет тюрьмы за драку с охраной метро Минска

В Минске задержали иностранца, который подрался с работниками метрополитена, рассказали в прокуратуре Фрунзенского района агентству «Минск-Новости».
Инцидент произошел днем 26 апреля на станции метро «Каменная Горка». Выпивший мужчина вместе с женой и ребенком приехал в Минск и попытался пройти на станцию метро. Однако инспекторы службы безопасности метрополитена его не пропустили. Фигурант разозлился и стал вести себя агрессивно, он нецензурно ругался и угрожал работникам метрополитена, затем толкнул одного из инспекторов, а второго ударил кулаком в лицо.
Иностранца задержали и заключили под стражу. Ему инкриминируют насилие и угрозу насилием в отношении должностного лица, выполняющего общественный долг по охране общественного порядка (ст. 366 Уголовного кодекса Беларуси), за что ему грозит до семи лет тюрьмы. Известно, что обвиняемый работает наладчиком станков в частной компании и ранее уже имел проблемы с законом.