Иностранец может получить семь лет тюрьмы за драку с охраной метро Минска

Инцидент произошел днем 26 апреля на станции метро «Каменная Горка». Выпивший мужчина вместе с женой и ребенком приехал в Минск и попытался пройти на станцию метро. Однако инспекторы службы безопасности метрополитена его не пропустили. Фигурант разозлился и стал вести себя агрессивно, он нецензурно ругался и угрожал работникам метрополитена, затем толкнул одного из инспекторов, а второго ударил кулаком в лицо.