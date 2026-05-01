В лесополосе под Петербургом мужчина сжёг автомобиль бывшей возлюбленной

Бывший молодой человек 35-летней жительницы посёлка Новоселье поджёг её Volkswagen Golf в районе Танковой дороги.

Источник: Piter.TV

В полицию Московского района Санкт-Петербурга 28 апреля в 22:20 поступило заявление от 35-летней жительницы посёлка Новоселье. Женщина сообщила, что часом ранее в лесополосе в районе Танковой дороги её бывший молодой человек совершил поджог её автомобиля «Фольксваген Гольф», сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В результате транспортное средство выгорело полностью.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершённое путём поджога).

30 апреля в 15:20 у дома 4 по улице Советской в деревне Лаголово Ломоносовского района Ленинградской области сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний неработающий мужчина. Злоумышленник задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.