В лесополосе под Петербургом мужчина сжёг автомобиль бывшей возлюбленной

В полицию Московского района Санкт-Петербурга 28 апреля в 22:20 поступило заявление от 35-летней жительницы посёлка Новоселье. Женщина сообщила, что часом ранее в лесополосе в районе Танковой дороги её бывший молодой человек совершил поджог её автомобиля «Фольксваген Гольф», сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В результате транспортное средство выгорело полностью.