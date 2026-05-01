В Казани чиновника Госалкогольинспекции осудят за взятки на 857 тыс. руб

Деньги передавались за гарантированную выдачу лицензий на торговлю алкоголем.

Прокуратура Ново-Савиновского района утвердила обвинительное заключение в отношении 50-летнего начальника отдела лицензирования Госалкогольинспекции Республики Татарстан. Его обвиняют в получении взятки.

По версии следствия, чиновник через посредников получил от руководителей двух фирм 857 тысяч рублей. Деньги передавались за гарантированную выдачу лицензий на торговлю алкоголем — в обход установленного законом порядка. Всего речь идёт о 12 объектах розничной продажи.

Уголовное дело направлено в Ново-Савиновский районный суд Казани для рассмотрения по существу, уточнили в надзорном ведомстве.