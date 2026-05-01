В Казани чиновника Госалкогольинспекции осудят за взятки на 857 тыс. руб

По версии следствия, чиновник через посредников получил от руководителей двух фирм 857 тысяч рублей. Деньги передавались за гарантированную выдачу лицензий на торговлю алкоголем — в обход установленного законом порядка. Всего речь идёт о 12 объектах розничной продажи.