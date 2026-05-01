Адвокат рассказал, как будут судить мужчину, прорвавшегося к Паслеру

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мая — РИА Новости. Правоохранительные органы будут квалифицировать поведение мужчины, прорвавшегося к губернатору Свердловской области Денису Паслеру во время первомайской демонстрации в Екатеринбурге, по его мотивам, сообщил РИА Новости екатеринбургский адвокат Сергей Колосовский.

Источник: Соцсети

«Само по себе то, что на видео, без понимания его цели и мотивов — ничего не образует. Кинулся и кинулся, хотел выразить, к примеру, глубокую признательность. Как он объяснит свои мотивы — так его и будут судить», — сказал юрист на просьбу прокомментировать случившиеся.

Он отметил, что есть нюансы, связанные с порядком управления.

«Поскольку его вязала охрана в “гражданке”, то, может быть, ему и ничего (не будет — ред.). Если он бы отпихивал сотрудников в форме — то насилие в отношении представителя власти. Если он нецензурно ругался — то мелкое хулиганство, если он ругался в адрес губернатора — это уголовно наказуемо, как оскорбление представителя власти», — объяснил собеседник агентства.

В пятницу в местные СМИ распространили видео, что перед первомайским митингом около «Екатеринбург Арены» в столице Урала к Паслеру, когда с ним делала фото местная жительница, стремительно направился мужчина в спортивной форме. Неизвестного сразу же скрутила охрана.

Как уточняли РИА Новости в департаменте информполитики региона, мужчина передан правоохранительным органам для выяснения обстоятельств, никто при инциденте не пострадал.