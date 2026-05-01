Автомобиль столкнулся с лосем, три человека доставлены в больницу

Там сообщили, что инцидент произошел в пятницу утром вблизи деревни Купелы Могилевского района.
«Сегодня 37-летний бобруйчанин, управляя автомобилем Volkswagen и двигаясь по автодороге Р-76 “Орша- Шклов-Могилев”, вблизи деревни Купелы совершил наезд на выбежавшего лося», — говорится в сообщении.
В результате столкновения водителя и двух 2 пассажиров — мужчин 36 и 39 лет — доставили в больницу. Уточняется, что после осмотра и оказания медицинской помощи одного мужчин отпустили домой. Остальным пострадавшим в аварии врачи продолжают оказывать помощь.
В настоящее время сотрудники ГАИ проводят проверку по факту ДТП.
В милиции настоятельно рекомендуют водителям, увидев дикое животное вблизи или на проезжей части, максимально снизить скорость или остановить автомобиль. Правоохранители также предостерегли от попыток проскочить животное спереди.
«Звери развивают большую скорость и редко поворачивают назад. Будьте осторожны!», — предупредили в УВД Могилевского облисполкома.