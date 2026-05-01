Трое детей пострадали при атаке ВСУ на границе Херсонской и Запорожской областей

На границе Херсонской и Запорожской областей трое детей пострадали в результате атаки украинских беспилотников. Об этом 1 мая сообщил заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко.

Источник: РИА "Новости"

«В населенном пункте на границе Херсонской и Запорожской областей, произошло попадание дрона во двор жилого дома. В результате атаки пострадали трое детей в возрасте 10, 11 и 15 лет», — написал он в мессенджере «Макс».

По его словам, состояние 15-летнего подростка остается крайне тяжелым. После стабилизации его повезут в Симферополь на санитарной машине. Двое младших детей, которые получили менее серьезные ранения, уже доставлены в город.

Накануне два молодых человека 18 и 15 лет погибли в результате удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Волчья Александровка Волоконовского округа Белгородской области. Отмечалось, что беспилотник целенаправленно атаковал мотоцикл, на котором ехали мирные жители.