Трое детей пострадали при атаке ВСУ на границе Херсонской и Запорожской областей

«В населенном пункте на границе Херсонской и Запорожской областей, произошло попадание дрона во двор жилого дома. В результате атаки пострадали трое детей в возрасте 10, 11 и 15 лет», — написал он в мессенджере «Макс».
По его словам, состояние 15-летнего подростка остается крайне тяжелым. После стабилизации его повезут в Симферополь на санитарной машине. Двое младших детей, которые получили менее серьезные ранения, уже доставлены в город.
Накануне два молодых человека 18 и 15 лет погибли в результате удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Волчья Александровка Волоконовского округа Белгородской области. Отмечалось, что беспилотник целенаправленно атаковал мотоцикл, на котором ехали мирные жители.