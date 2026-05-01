Белорусы позвонили в милицию перед 1 Мая более 600 раз по одному поводу

В МВД Беларуси рассказали 1 мая, что за минувшие сутки в милицию поступило более 600 сообщений о звонках телефонных мошенников. При этом благодаря правоохранителям и бдительным гражданам «подавляющее большинство злодеяний предотвращено».
Милиция сообщает, что зарегистрировано 67 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Отмечается, что отделом организации обработки мошеннических операций МВД инициирована блокировка 13 фишинговых интернет-ресурсов.
Еще заблокирована возможность совершения платежей в адрес 28 иностранных платежных реквизитов. Их использовали аферисты. Милиция приостановила расходные операции по 47 счетам. У курьера, который работал в интересах мошенников, изъято 13 тысяч рублей в эквиваленте.
В МВД рассказали, что на первом месте в мошеннических схемах идет покупка товаров на интернет-площадках. Потом — телефонные мошенничества от имени должностных лиц, а за ними — фишинг и торговля на финансовых биржах.
Кстати, милиция предупредила белорусов о новом способе мошенников использовать курьеров.
