Уголовное дело по факту убийства двух подростков в драке возбуждено в Алматы

«По факту убийства, имевшего место в ходе конфликта между молодыми людьми, следственным управлением департамента полиции города Алматы возбуждено уголовное дело. В результате оперативно-розыскных мероприятий все подозреваемые установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.
Также отмечается, что все участники инцидента установлены и доставлены в полицию. В ходе досудебного расследования их действия получат правовую оценку с определением степени причастности и роли каждого.
«Проводится комплекс следственных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования находится на особом контроле руководства министерства внутренних дел Республики Казахстан и департамента полиции города Алматы», — заключили в полиции.