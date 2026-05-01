В Прикамье пожар на промышленной площадке локализован

Пожар на одной из промышленных площадок в Прикамье локализован, сообщил глава региона Дмитрий Махонин.
Губернатор Пермского края посетил место тушения возгорания и провёл оперативное совещание. На площадке работают 415 человек и 113 единиц техники.
«Пообщался с нашими спасателями. Настрой боевой. Рассказали, что помогают и жители, по личной инициативе приносят продукты, поддерживают. Спасибо каждому за неравнодушие и сплоченность. В такие моменты особенно чувствуешь, насколько мы сильны, когда вместе», — отметил Дмитрий Махонин.
Начальник Главного управления МЧС России по Пермскому краю Александр Урусов доложил главе региона, что пожар локализован. Ситуацию продолжают держать на контроле.
