В суд поступил иск к основателю «Русагро» Мошковичу об изъятии имущества

Мошкович и Басов были арестованы в конце марта 2025 года по делу о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями, этому предшествовали обыски в «Русагро». Дело связано с приобретением в 2018 году «Русагро» прав требований по кредитам агрохолдинга «Солнечные продукты» бизнесмена Владислава Бурова. По версии следствия, Мошкович и Басов убедили Бурова продать 85% акций «Солнечных продуктов», пообещав инвестиции, которые так и не последовали. Потерпевшими также признали еще несколько юридических лиц, в том числе китайскую компанию «Сингента» и один из крупнейших российских продовольственных холдингов — группу компаний ЭФКО.