В суд поступил иск к основателю «Русагро» Мошковичу об изъятии имущества

В Хамовнический суд Москвы поступил иск заместителя генпрокурора об обращении в доход государства имущества основателя «Русагро» Вадима Мошковича, следует из картотеки.
В числе других ответчиков по антикоррупционному иску указаны супруга Мошковича Наталья Быковская, бывший гендиректор холдинга Максим Басов, бывший руководитель по связям с инвесторами «Русагро» и экс-глава агрохолдинга «Разгуляй» Сергей Трибунский.
Также соответчиками выступают ООО «Финансовый ресурс» и ООО «Производственно-коммерческая компания “Профит”.
Беседа по иску назначена на 4 мая, подробности дела не указаны.
РБК направил запрос в «Русагро». В девелоперской компании Level Group, основанной Мошковичем, отказались от комментариев.
В 2016 году Мошкович вместе с Кириллом Игнахиным создал девелопера Level Group, который специализируется на строительстве жилой и коммерческой недвижимости. На конец 2025 года, судя по данным приложения к бухгалтерской отчетности основного юрлица застройщика — ООО «Левел груп», Мошковичу принадлежало 48,6% компании. Еще 41,4% находилось у Игнахина, 4,2% — у Александра Меркуловой, 5,9% — у Елены Ворониной, сказано там.
Ранее в составе акционеров был и «Финансовый ресурс», но в начале 2025-го из него было выделено ООО «Финрусхолдинг». Именно к этой структуре перешла вся доля «Финансового ресурса» в «Левел груп». Уже в середине года «Финрусхолдинг» прекратил существование путем реорганизации в форме присоединения к основному юрлицу застройщика.
Мошкович и Басов были арестованы в конце марта 2025 года по делу о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями, этому предшествовали обыски в «Русагро». Дело связано с приобретением в 2018 году «Русагро» прав требований по кредитам агрохолдинга «Солнечные продукты» бизнесмена Владислава Бурова. По версии следствия, Мошкович и Басов убедили Бурова продать 85% акций «Солнечных продуктов», пообещав инвестиции, которые так и не последовали. Потерпевшими также признали еще несколько юридических лиц, в том числе китайскую компанию «Сингента» и один из крупнейших российских продовольственных холдингов — группу компаний ЭФКО.
Прошлым летом в отношении Мошковича возбудили новое уголовное дело о даче взятки: по версии следствия, бизнесмен в 2019 году передал бывшему вице-губернатору Тамбовской области Сергею Иванову охотничий карабин Blaser R8 стоимостью 2,6 млн руб за покровительство в регионе.
В конце января 2026 года следствие в отношении Мошковича и Басова было завершено. Оба не признают вину.