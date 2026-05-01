Мужчина с арматурой разбил магазин и авто на площади Маркса

Здесь объявился мужчина с арматурой и устроил настоящий погром, видео появилось в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».
По свидетельствам очевидцев, маршрут разрушений выглядел последовательно и зрелищно. Сначала под руку «неадеквата», как его окрестили горожане, попал один из магазинов на улице Станиславского. Что именно послужило причиной агрессии — непонятно. Затем злоумышленник переключился на припаркованную неподалёку машину, разбив её лобовое стекло.
На кадрах видно, как гражданин, не расставаясь с орудием погрома, пытается скрыться от прибывших полицейских. Однако бегство было недолгим — стражи порядка задержали дебошира. О мотивах его поступка и о том, был ли он в нетрезвом состоянии, официальной информации пока нет.