Мужчина с арматурой разбил магазин и авто на площади Маркса

Вечер 30 апреля на площади Маркса запомнился местным жителям надолго.

Источник: Om1 Новосибирск

Здесь объявился мужчина с арматурой и устроил настоящий погром, видео появилось в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».

По свидетельствам очевидцев, маршрут разрушений выглядел последовательно и зрелищно. Сначала под руку «неадеквата», как его окрестили горожане, попал один из магазинов на улице Станиславского. Что именно послужило причиной агрессии — непонятно. Затем злоумышленник переключился на припаркованную неподалёку машину, разбив её лобовое стекло.

На кадрах видно, как гражданин, не расставаясь с орудием погрома, пытается скрыться от прибывших полицейских. Однако бегство было недолгим — стражи порядка задержали дебошира. О мотивах его поступка и о том, был ли он в нетрезвом состоянии, официальной информации пока нет.