Водитель Volkswagen погиб в ДТП с Audi на трассе под Анапой

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в первом квартале 2026 года на территории региона зарегистрировано 1 тыс. аварий. В результате аварий погибли 116 человек, из которых двое являются несовершеннолетними, а ранения различной степени тяжести получили свыше 1,2 тыс. граждан. Из общего числа ДТП 112 инцидентов имели летальный исход. Согласно официальному сообщению, к ключевым факторам, приводящим к гибели людей, отнесены наезды на пешеходов, превышение скоростного режима и выезд на встречную полосу. Дополнительно отмечается, что в целом по России в январе—марте 2026 года произошло 1,9 тыс. наездов на пешеходов по вине самих пешеходов, что на 19,1% ниже показателя аналогичного периода прошлого года и свидетельствует о сокращении числа подобных происшествий.