Бастрыкин поручил доложить об избиении 14-летней девочки в Новосибирске

В Новосибирске группа подростков систематически совершает противоправные поступки в отношении других детей. Речь идет о вымогательстве денег у сверстников и избиении 14-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Информация об этих событиях попала в медиа. Следователи сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего.
Председатель СК Александр Бастрыкин обратил внимание на эту историю. Он поручил и.о. руководителя областного управления Бадулину А. Н. подготовить доклад о ходе расследования. В документе нужно отразить все установленные факты.