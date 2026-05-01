В Нижнем Новгороде пожарные потушили возгорание в автосервисе на ул Деловой

В Нижнем Новгороде на улице Деловой зафиксировано серьезное возгорание в помещении станции технического обслуживания.
Данную информацию официально подтвердили представители пресс-службы регионального управления МЧС. Для борьбы с огненной стихией к объекту оперативно направились 18 сотрудников пожарной охраны и пять единиц специализированной техники.
Бойцам МЧС пришлось ликвидировать пламя, которое успело распространиться на площади в 20 квадратных метров. В настоящий момент на месте проводятся необходимые работы, сведения о пострадавших в дежурную часть не поступали.
Опубликованные кадры с места событий свидетельствуют о том, что строение получило значительные повреждения в результате воздействия высоких температур. Установлением точных причин и факторов, приведших к пожару, теперь займутся эксперты-дознаватели чрезвычайного ведомства.