Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели отыскали на Столбах двух заблудившихся девушек и сняли с них 6 клещей

Из нацпарка «Красноярские Столбы» вывели двух потерявшихся туристок.

Источник: Комсомольская правда

Утром 1 мая две девушки приехали на восточный вход национального парка «Красноярские Столбы», чтобы провести праздник на природе. Во время прогулки они свернули с размеченных дорожек и вскоре поняли, что заблудились. Туристки позвонили по номеру 112.

На их поиски отправились специалисты Красноярского поисково-спасательного отряда. Больше часа они искали заблудившихся и нашли их у реки Базаиха. Перед тем как вывезти девушек на улицу Свердловскую, спасатели сняли с их одежды шесть клещей.

Посетителей нацпарка просят не сходить с обустроенных дорожек, чтобы не заблудиться и избежать встречи с кровососами.