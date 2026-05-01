Казахстанский рэпер во время шоу рассказал об изнасиловании женщины: полиция начала проверку

Полиция начала проверку после того, как в Казнете стали массово обсуждать информацию о том, что один из гостей популярного шоу «Мне стыдно» рассказал о том, что его знакомый изнасиловал женщину.
История комиков
Несколько дней назад на канале шоу «Мне стыдно» вышел спецвыпуск, во время которого его ведущие рассказали зрителям о том, что происходило за кадром за все время съемок. В ходе беседы ведущие начали отвечать на вопрос о самом сложном госте, принимавшем участие в шоу.
Комикесса Зарина Байболова во время обсуждения заявила, что самым сложным лично для нее гостем был рэпер, который рассказал историю об изнасиловании женщины.
«У меня морально самый сложный, мне просто неприятно было с человеком… Приходил один рэпер, этот выпуск не вышел, потому что там чувак рассказал вообще отвратительную историю про изнасилование. Для меня этот человек нерукопожатный и если я его где-нибудь встречу, то прямо в глаза ему скажу, что он мерзкий, не человек, а животное», — заявила Байболова.
При этом, Зарина Байболова, как и остальные участники выпуска, не стали называть имя гостя. Однако они отметили, что не стали выпускать видео, так как «не имели морального права».
Возмущение казахстанцев
История, рассказанная комикессой во время шоу, получила резонанс в Казнете. Так, в соцсетях широко разошелся скриншот комментария, автор которого утверждает, что присутствовала во время записи того самого выпуска. В итоге, на момент публикации материала пост пользователя собрал более 11,6 тыс. «лайков», 500 комментариев, сотни репостов. Также им поделились около 5 тыс. раз.
"Один из гостей, рэпер D., рассказывал свои постыдные истории. В конце он поделился историей о том, как они втроем с друзьями гуляли, услышали крик о помощи и нашли женщину с травмами, лежащую и зовущую на помощь. (Имена он назвал сам: Мироха, Асхат и он сам.).
Они подошли помочь, начали одевать ее. В какой-то момент один из друзей попросил их выйти, сказав, что дальше поможет сам. После того как они вышли, с женщиной произошло насилие, они стояли снаружи и понимали, что происходит. Позже он сказал, что они потом стебали (подшучивали — прим. ред.) за это своего друга. Им было смешно", — сказано на скриншоте, который вызвал огромный резонанс.
Казахстанцы стали массово отмечать аккаунты полиции с требованием привлечь всю компанию друзей к ответственности.
Ответ полиции
Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу Департамента полиции Алматы. Там сообщили, что полиция начала проверку для выяснения всех обстоятельств дела. Других подробностей в ДП пока не представили.