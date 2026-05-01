В Нижнем Новгороде идет проверка по факту инцидента с ребенком в маршрутке

В Нижнем Новгороде инициирована проверка в связи с происшествием, произошедшим с ребенком в маршрутном автобусе.
Во время мониторинга СМИ была обнаружена информация о том, что в Ленинском районе города малолетний ребенок оказался зажатым в дверях автобуса при выходе из него.
Следователь следственного отдела по Ленинскому району города Нижний Новгород Следственного управления СК России по Нижегородской области организовал доследственную проверку по данному инциденту.
На данный момент следователи СК России устанавливают все детали случившегося. В ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдению норм безопасности при предоставлении услуг по перевозке пассажиров.