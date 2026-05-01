Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе задержали подростка на питбайке

В Уфе продолжается профилактическое мероприятие «Мототехника». Накануне сотрудники госавтоинспекции города остановили питбайк «Кайо», за рулем которого находился подросток.

Источник: Госавтоинспекция Уфы | канал в МАХ

Как сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов, на место был вызван отец несовершеннолетнего. Питбайк поместили на специализированную стоянку. В отношении подростка инспекторы составили административный протокол за управление мототранспортом без водительского удостоверения.

Также родители нарушителя могут быть привлечены к административной ответственности за ненадлежащее воспитание и содержание несовершеннолетнего. Материалы для проверки направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.