В Уфе задержали подростка на питбайке

Как сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов, на место был вызван отец несовершеннолетнего. Питбайк поместили на специализированную стоянку. В отношении подростка инспекторы составили административный протокол за управление мототранспортом без водительского удостоверения.
Также родители нарушителя могут быть привлечены к административной ответственности за ненадлежащее воспитание и содержание несовершеннолетнего. Материалы для проверки направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.