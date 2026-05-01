В Волжском задержали похитителя огромного пасхального «кулича»

В городе Волжском Волгоградской области задержали мужчину, который несколько дней.

В городе Волжском Волгоградской области задержали мужчину, который несколько дней назад повредил пасхальную композицию на проспекте Ленина и утащил один из «куличей».

— Шел в состоянии алкогольного опьянения по проспекту Ленина и увидел «кулич». Зачем я его забрал? Свой поступок объяснить не могу. Раскаиваюсь, — сообщил вандал полицейским.

Покаянное видео было снято на фоне «кулича», который мужчина забрал с проспекта.

Ранее сообщалось, что происшествие случилось около 5 утра 28 апреля текущего года в Волжском. Происшествие попало на камеру видеонаблюдения. Мужчина в обнимку тащил свою ношу, останавливался, но все равно не расстался с «куличом».

В отношении задержанного составлен административный материал за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянение по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

