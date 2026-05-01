Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае из-за таяния снега подтоплены 12 домов и 135 участков

Более десяти жилых домов пострадали после разлива рек в Красноярском крае.

Источник: Комсомольская правда

1 мая стало известно, что из-за сильного таяния снега и подъема воды в реках Красноярского края подтопило 135 приусадебных участков и 12 жилых домов. Об этом сообщили в МЧС по Красноярскому краю.

Так, в селе Интикуль вода Балахтинско-Новоселовского округа вода пришла в шесть домов и на тринадцать участков. В Козульском округе на реке Большой Кемчуг половодье затронуло 70 участков в селах Большой Кемчуг, Жуковка и Косачи, а в деревне Большой Кемчуг вода зашла в один дом. В Ачинском округе на реке Мазулька затопило восемь участков в селе Мазуль. В Бирилюсском округе вода реки Кочетат зашла на четыре участка в селе Новобирилюссы. В Боготольском округе на реке Тюхтетка подтопило пять домов и двадцать один участок в селе Тюхтет, а в городе Боготол — два участка. В Курагинском округе на реке Ирба оказались затоплены два участка в поселке Большая Ирба. В Партизанском районе на реке Мана вода пришла на пять участков в селе Кожелак. В Красноярске вышедшая из берегов Кача залила пять участков. В Емельяновском округе на той же реке подтопило пять участков в селе Логовой.

Кроме того, в нескольких округах перелило девятнадцать участков региональных и местных дорог. Власти края держат ситуацию на контроле.

