Курьер для блатных? Экс-надзирателя скандального СИЗО заподозрили во взятках

В Ростове-на-Дону задержали бывшую сотрудницу скандального СИЗО-1 — того самого, где в июне 2024 года был захват заложников террористами. Женщину подозревают в том, что в апреле-июне 2025 года она передавала подследственной мобильный телефон и другие запрещенные предметы.
В том, что известно к этому моменту, разбирался Rostov.aif.ru.
«Уголовка» за взятку обоим.
Нарушения вскрылись при участии сотрудников управления собственной безопасности ГУФСИН России по Ростовской области, рассказали Rostov.aif.ru в пресс-службе ведомства. По версии СУ Следственного комитета РФ по региону, экс-сотрудница изолятора получила от находящегося «на воле» человека 30 тысяч рублей за улучшение условий содержания одной из подследственных, а также за передачу ей мобильного телефона и других предметов.
Теперь на женщину завели уголовное дело по статье о получении взятки, а также по статье о превышении должностных полномочий, совершённом из корыстной заинтересованности. Попал в поле зрения правоохранителей и сам взяткодатель: на него также завели уголовное дело.
По данным СМИ, речь идёт о 53-летнем инспекторе отдела режима и надзора Юлии Ч. Сейчас она уже не работает в учреждении.
«По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённых преступлений, а также всех лиц, причастных к их совершению. Расследование уголовного дела продолжается», — пояснили Rostov.aif.ru в региональном Следкоме.
Как в камеру попали ножи?
Находящееся в самом центре Ростова СИЗО-1 уже не раз было в местных и федеральных новостях. Именно оно в июне 2024 года стало ареной громкого захвата заложников. Тогда группа арестантов выбила решётку и проникла в дежурную часть. Требования были серьёзными: оружие, автомобиль и возможность покинуть страну.
Когда стало ясно, что слова в этой ситуации бессильны, спецназ взял СИЗО штурмом. Часть террористов ликвидировали на месте. Тех, кто выжил, задержали. Всех заложников удалось спасти.
Уже на судебном заседании стало известно, что все фигуранты вступили в ряды ИГИЛ (Организация признана террористической, её деятельность запрещена в России), причём уже находясь в стенах изолятора, всего за две недели до нападения. Однако подготовку к побегу начали значительно раньше.
После случившегося в СИЗО-1 начались проверки. В процессе допрашивались как арестанты, так и сотрудники ГУФСИН. Вышестоящие органы пытались выяснить, каким образом у сбежавших заключенных оказался нож и другие запрещенные предметы.
По официальной информации, в результате проверок четырех работников ГУФСИН и СИЗО уволили, ещё 16 сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности.
«В отставку подали начальник ГУФСИН России по Ростовской области и его первый заместитель», — рассказали тогда в ФСИН России.
Всех террористов, которые были причастны к попытке побега, уже судят по статьям о покушении на теракт и участии в террористической организации, деятельность которой запрещена на территории России. На скамье подсудимых — пятеро обвиняемых. Один из них во время допроса рассказал, что в его с подельниками камере хранилось не менее девяти телефонов, которые были спрятаны в ведре с двойным дном. Позже в посылках заключённым также удалось переправить ножи. На заседании фигурант вспомнил, что сначала злоумышленники собирались сбежать, но при этом обойтись без захвата людей — перелезть через забор, смешаться с населением, уехать в другой регион. Однако беглецов заметил сотрудник учреждения на вышке.
Сначала телефон — а потом и виниры?
Однако это не единственный скандал, который был связан с СИЗО-1. В 2024 году в СМИ появилась информация о привилегированном содержании в учреждении одного из членов банды Цапков Вячеслава Цеповяза — якобы ему приносили красную икру, организовывали банные процедуры, а в камере установили телевизор. Также сообщалось, что другой участник группировки, Владимир Алексеев по прозвищу Вова Беспредел, поставил во время нахождения в СИЗО виниры за 800 тысяч рублей.
В администрации ростовского изолятора эти сведения опровергали.
Как уточняют федеральные СМИ со ссылкой на собственные источники, история «курьера вне закона» Юлии Ч. тоже может быть связана с захватом СИЗО летом 2024 года. Эта информация пока не подтверждена и проверяется.