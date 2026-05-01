Курьер для блатных? Экс-надзирателя скандального СИЗО заподозрили во взятках

Всех террористов, которые были причастны к попытке побега, уже судят по статьям о покушении на теракт и участии в террористической организации, деятельность которой запрещена на территории России. На скамье подсудимых — пятеро обвиняемых. Один из них во время допроса рассказал, что в его с подельниками камере хранилось не менее девяти телефонов, которые были спрятаны в ведре с двойным дном. Позже в посылках заключённым также удалось переправить ножи. На заседании фигурант вспомнил, что сначала злоумышленники собирались сбежать, но при этом обойтись без захвата людей — перелезть через забор, смешаться с населением, уехать в другой регион. Однако беглецов заметил сотрудник учреждения на вышке.