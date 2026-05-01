Ребенка-инвалида зажало в дверях маршрутки в Нижнем Новгороде

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в интернете появилась информация, что в Нижнем Новгороде ребёнок с инвалидностью пострадал в автобусе № 38. По словам мамы, когда она выходила с сыном из автобуса, водитель закрыл дверь, и мальчик получил травму. Как рассказала нижегородка в соцсетях, водитель не увидел мальчика и закрыл двери, в результате чего тому зажало шею. Ребенок, по ее словам, не разговаривает и не может выразить свои болевые ощущения.