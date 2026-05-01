Ребенка-инвалида зажало в дверях маршрутки в Нижнем Новгороде

По словам мамы, водитель маршрутки не увидел мальчика и закрыл двери, в результате чего ему зажал шею.

Источник: Нижегородская правда

Прокуратура Нижегородской области начала проверку после сообщения о травме, полученной ребёнком с инвалидностью в автобусе.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в интернете появилась информация, что в Нижнем Новгороде ребёнок с инвалидностью пострадал в автобусе № 38. По словам мамы, когда она выходила с сыном из автобуса, водитель закрыл дверь, и мальчик получил травму. Как рассказала нижегородка в соцсетях, водитель не увидел мальчика и закрыл двери, в результате чего тому зажало шею. Ребенок, по ее словам, не разговаривает и не может выразить свои болевые ощущения.

Теперь прокуратура проверит, соблюдались ли правила перевозки пассажиров. Также к делу оперативно подключились и следователи СУ СКР по региону, которые также дадут свою оценку произошедшему.

Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что пассажир травмировался в маршрутке Т‑74 в центре Нижнего Новгорода.