Черное море защитят дамбой от разлива нефтепродуктов после атаки в Туапсе

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости Крым. В Туапсе на выходе к Черному морю поднимают дамбу для защиты акватории от нефтяного загрязнения. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев по итогам заседания комиссии по чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением паводковой ситуации и ночной атакой вражеских беспилотников на Кубань.

Источник: РИА "Новости"

В ночь на пятницу в Туапсе снова был атакован морской терминал. Обошлось без жертв и пострадавших. На территории морского терминала произошло возгорание.

«В тушении огня задействованы 143 человека и 25 единиц техники. Ситуация контролируемая. Сейчас прикладывают все силы, чтобы не допустить попадание нефти в море. Для этого на реке перед выходом в морскую акваторию укрепляют защитное сооружение и поднимают дамбу», — проинформировал губернатор в своем канале в МАКС.

Также произведена замена отработавших боновых заграждений на новые. Сейчас продолжается очистка береговой линии, сообщил Кондратьев.

Кроме того, по его словам, в регионе начались залповые ливни, пик которых ожидается в ночь на субботу. В этой связи на Кубани приведены в готовность пункты эвакуации, проверена система оповещения, на дежурство выведены дополнительные отряды спасателей и водооткачивающей техники.

