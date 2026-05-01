Новосибирца осудили за хищение 15 млн рублей у четырех жителей Алтая

В Алтайском крае осудили жителя Новосибирска за мошенничество в особо крупном размере. Мужчина в составе организованной группы с 15 по 31 января 2025 года звонил людям и представлялся сотрудником госорганов или полиции. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.
Злоумышленник убеждал жертв, что от их имени кто-то переводит крупные суммы. Потом он выяснял, где находятся потерпевшие, и уговаривал их отдать свои сбережения якобы для сохранности. По такой схеме преступники похитили деньги у четырех человек.
Общая сумма ущерба составила более 15 миллионов рублей. Железнодорожный районный суд Барнаула назначил виновному наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.