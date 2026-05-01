Бастрыкин взял на контроль дело о нападении собаки на школьника в Казани

В апреле этого года в посёлке Кульсеитово столицы Татарстана безнадзорное животное набросилось на 15-летнего подростка прямо на улице. Собака укусила школьника — ему потребовалась помощь врачей. Обращения в различные инстанции результатов не принесли. Меры по отлову так и не были приняты.
Следственное управление СК России по Республике Татарстан уже возбудило уголовное дело. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Валерию Липскому представить доклад об обстоятельствах произошедшего.
Кроме того, глава СК потребовал отчитаться о ходе расследования и принимаемых мерах по организации отлова безнадзорной собаки. Исполнение поручения находится на особом контроле в центральном аппарате ведомства.