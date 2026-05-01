В Волжском задержали похитителя пасхального кулича с площади Ленина

Мужчина, укравший часть пасхальной композиции, оказался ранее судимым местным жителем.

Источник: Комсомольская правда

В Волжском Волгоградской области произошел необычный инцидент — с площади Ленина похитили часть пасхальной композиции. Мужчина унес макет «кулича», что вызвало активное обсуждение в социальных сетях, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

История развернулась 28 апреля, когда в соцсетях появилось видео: неизвестный мужчина средь бела дня забирает «кулич» с праздничной декорации. Кадры быстро разлетелись по интернету, привлекая внимание горожан.

Полицейские из отдела № 1 и сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по городу Волжскому оперативно отреагировали на информацию. Вскоре они установили личность похитителя. Им оказался ранее судимый местный житель. Мужчина сразу же признался в содеянном, но затруднился объяснить мотивы своего поступка, ссылаясь на состояние опьянения.

Сейчас злоумышленник задержан. На него уже составили административный протокол за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту кражи.