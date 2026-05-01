Из недостроенного небоскреба «Призма» в Екатеринбурге пошел дым

В пятницу, 1 мая, в седьмом часу вечера жители Екатеринбурга заметили, как в районе железнодорожного вокзала от недостроенной высотки, известной как «Призма», стал подниматься черный дым.
— Днем 1 мая на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании в районе улицы Героев России, — сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. — Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что идет задымление с верхних этажей недостроенного многоэтажного здания.
Пожарные приступили к разведке и поиску источника задымления.
— На месте работают 6 единиц спецтехники и 19 человек личного состава, — добавили в МЧС.
