Ждал спасения у воды: Мальчик пропал в ночном лесу под Петербургом

Поздним вечером 30 апреля, когда солнце уже давно зашло за горизонт, спасатели получили тревожный сигнал от одной из семей Ленинградской области. Взволнованный голос на том конце провода заявил о пропаже мальчика в лесу под Киришами, попросив о помощи. Прочесывать поляны и вызволять ребенка выехали сотрудники поисково-спасательного отряда из Новой Ладоги, а также неравнодушные местные жители и волонтеры, о чем сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области.
— Подростка удалось найти ночью, его вывели из массива и передали в руки родственников, — говорится в сообщении.
Добавим, что в тот момент, когда мальчика нашли, он сидел возле то ли ручья, то ли узкой реки, дожидаясь помощи от взрослых. Когда один из спасателей взял его на руки, то он проявил не детскую стойкость и совсем не плакал, а окружающие всячески подбадривали его.