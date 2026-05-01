В Перми сгорели два частных деревянных дома

Площадь пожара составила 150 квадратных метра.

Пожар произошёл в двух частных деревянных домах в Перми, сообщили в МЧС Прикамья.

Первые фото и видео пожары местные жители опубликовали в социальных сетях. На них виден столб чёрного дыма, поднимающийся в небо из частного сектора.

Как рассказали сайту perm.aif.ru в ГУ МЧС России по Пермскому краю, возгорание началось на улице 2-я Пыжевская в микрорайоне Верхние Муллы. Пожар происходил сразу в двух домах.

«Пострадавших нет. Предварительная площадь пожара 150 квадратных метров», — рассказали в МЧС Прикамья.

Причины и обстоятельства пожара выяснит дознаватель ведомства.

