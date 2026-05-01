Десять человек пострадали при жесткой посадке вертолета в Коми

Частный пассажирский вертолет Ми-8Т с вахтовиками совершил жесткую посадку в городе Усинск в Коми. 10 человек пострадали. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Источник: РИА "Новости"

Вертолет завалился на бок во время взлета. На борту находились 24 человека. Воздушное судно должно было доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ.

На месте работают подразделения Усинского пожарно-спасательного гарнизона. Причины инцидента устанавливаются.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше