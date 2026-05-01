Волгоградцев напугали опасные звуки тревоги

Праздничное утро 1 мая 2026 года в райцентре Дубовка Волгоградской области началось не с тишины, а с воя сирены. Около 8:00 громкий звук разбудил жителей всего города. Сирена работала примерно пять минут, после чего прозвучало какое-то неразборчивое сообщение, и система отключилась.
Реакция дубовчан была разной. Кто-то сразу испугался худшего, вспомнив последние события. Другие заподозрили учебную тревогу и даже грозилась написать жалобы в прокуратуру и приемную губернатора — люди хотели знать, кто включил сирену в выходной день, — пишет v1.ru.
— Сирену слышали во всей Дубовке. Минут пять выла, потом что-то буркнуло — слова не разобрать — и выключилось. Мы подумали: мало ли, особый режим какой-то. Но все хорошо, просто разбудили всех, праздник же, — рассказал местный житель.
Как пояснили в экстренных службах, повода для паники не было. Сирена сработала из-за технического сбоя в системе оповещения. Специалисты уже устранили неисправность и настроили оборудование заново.
