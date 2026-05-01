Три человека пострадали в ДТП с участием бензовоза и двух фур под Петербургом

В ночь на 1 мая на 604-м километре трассы М-11 «Нева» в Тосненском районе Ленинградской области столкнулись бензовоз и две фуры. В результате ДТП травмы получили три человека. Об этом сообщил 78.ru.
— Пострадавшими оказались водители грузовых автомобилей. Их госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести, — уточнил телеканал.
Как только об аварии стало известно, на место оперативно приехали сотрудники МЧС России и ГИБДД. Они осмотрели участок и выяснили, что цистерна бензовоза не получила повреждений. Но чтобы ликвидировать последствия ДТП, потребовалось перекрывать часть трассы и привлекать тягач. Последний отбуксировал полуперевернувшуюся фуру.
