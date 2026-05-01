Четыре человека погибли в массовом ДТП под Екатеринбургом

В массовом аварии на 57-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) в районе трассы Екатеринбург — Пермь 1 мая погибли четыре человека. По предварительным данным региональной Госавтоинспекции, водитель автомобиля Renault, двигаясь в сторону Верхней Пышмы с небезопасной скоростью, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota. После столкновения Renault отбросило на грузовой автомобиль MAN с полуприцепом, а затем — автомобиль Opel, после чего Renault воспламенился. В нем находились пять человек, четверо из которых погибли.