Четверо детей погибли в ДТП под Екатеринбургом

По данным ведомства, водитель автомобиля Renault, двигаясь в сторону Верхней Пышмы с небезопасной скоростью и во время дождя, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с машиной Toyota, которая ехала навстречу. После этого Renault откинуло на грузовой Man с полуприцепом, а затем — в автомобиль Opel, в результате чего Renault воспламенился.
«Известно, что в автомобиле Renault находились пять человек, четверо из которых погибли. По предварительным данным, погибшие являются несовершеннолетними, их личности в настоящий момент устанавливаются полицией. Еще одна пассажирка, 2009 года рождения, в тяжелом состоянии госпитализирована в детскую городскую клиническую больницу», — рассказали в ГАИ.
В ведомстве уточнили, что в Toyota находились мужчина и женщина, оба также доставлены больницу, водитель грузовика, водитель и пассажиры Opel не пострадали.