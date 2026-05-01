Четверо детей погибли в ДТП под Екатеринбургом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мая — РИА Новости. Четверо несовершеннолетних погибли в массовом ДТП на 57-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги, еще трое человек, включая подростка, пострадали, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, водитель автомобиля Renault, двигаясь в сторону Верхней Пышмы с небезопасной скоростью и во время дождя, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с машиной Toyota, которая ехала навстречу. После этого Renault откинуло на грузовой Man с полуприцепом, а затем — в автомобиль Opel, в результате чего Renault воспламенился.

«Известно, что в автомобиле Renault находились пять человек, четверо из которых погибли. По предварительным данным, погибшие являются несовершеннолетними, их личности в настоящий момент устанавливаются полицией. Еще одна пассажирка, 2009 года рождения, в тяжелом состоянии госпитализирована в детскую городскую клиническую больницу», — рассказали в ГАИ.

В ведомстве уточнили, что в Toyota находились мужчина и женщина, оба также доставлены больницу, водитель грузовика, водитель и пассажиры Opel не пострадали.