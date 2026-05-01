Бывший заместитель начальника тыла МВД признан виновным в мошенничестве

Экс-заместитель начальника тыла по управлению на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу был осужден за пособничество мошенничеству и злоупотребление служебными полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижнего Новгорода.
Согласно материалам следствия, с 2017 года по июнь 2020 года он содействовал своим коллегам в оформлении поддельных документов, на основании которых списывались автомобили и проводились фиктивные ремонты. В результате его действий государству был причинен ущерб свыше 2 миллионов рублей.
Кроме того, бывший полицейский завысил смету на капитальный ремонт административного здания, что привело к переплате почти 600 тысяч рублей из бюджета по госконтракту.
Подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 4,5 лет лишения свободы условно, а также штраф в размере 800 тысяч рублей и испытательный срок на 4,5 года.