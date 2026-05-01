Прокуратура проверит уфимскую школу из-за буллинга.

Прокуратура начала проверку по информации о возможных нарушениях прав ученицы одной из школ Уфы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.
В ходе проверочных мероприятий надзорное ведомство установит все обстоятельства и причины произошедшего, даст оценку действиям должностных лиц образовательного учреждения.
При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратура контролирует ход и результаты доследственной проверки, организованной по данному факту.