На юге Польши упали воздушные шары с контрабандой

Три воздушных шара с контрабандой упали недалеко от населенного пункта Ивкова на юге Польши. В них находились пачки сигарет. Полиция начала расследование, сообщает TVP.

Источник: РИА "Новости"

Полиция оцепила территорию предприятия, на которой упали шары. Их доставили в полицейский участок для экспертизы. Полицейские выясняют, откуда шары были запущены.

В конце апреля польские власти выявили группировку, которая доставила контрабандой несколько миллионов сигарет в Польшу с помощью более чем 160 воздушных шаров. Польские власти оценили ущерб государству примерно в €1,4 млн. Главе группировки — гражданину Белоруссии — предъявили обвинения.

Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона.
