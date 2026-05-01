На юге Польши упали воздушные шары с контрабандой

Полиция оцепила территорию предприятия, на которой упали шары. Их доставили в полицейский участок для экспертизы. Полицейские выясняют, откуда шары были запущены.
В конце апреля польские власти выявили группировку, которая доставила контрабандой несколько миллионов сигарет в Польшу с помощью более чем 160 воздушных шаров. Польские власти оценили ущерб государству примерно в €1,4 млн. Главе группировки — гражданину Белоруссии — предъявили обвинения.
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.Читать дальше