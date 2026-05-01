В Могилеве на аттракционе погиб 18-летний стажер

В Могилеве 1 мая погиб 18-летний стажер, который проходил обучение на должность оператора аттракционов. Трагедия произошла днем во время работы карусели, сообщает СК.

Источник: Смартпресс

По предварительным данным следствия, молодой человек помогал посетителю безопасно покинуть аттракцион, но не зафиксировал рабочий механизм. В этот момент его задела движущаяся часть карусели.

Стажер получил тяжелую травму головы и скончался.

На месте работает следственно-оперативная группа. Следователь вместе со специалистами ГКСЭ осматривает аттракцион и фиксирует следовую картину.

Чтобы восстановить хронологию событий, следователи опрашивают очевидцев и администрацию парка. Также изымаются эксплуатационная документация на аттракцион, журналы инструктажей по технике безопасности и охране труда.

Планируется назначение комплекса экспертных исследований.

Основная версия случившегося — нарушение правил техники безопасности. Все обстоятельства трагедии устанавливает Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета. Отдельно следователи проверят причины и условия, которые могли способствовать происшествию.