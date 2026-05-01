В Челябинске при пожаре в садовом домике погиб 56-летний мужчина

При тушении пожара в садовом домике в Челябинске обнаружили тело 56-летнего мужчины без признаков жизни, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
Возгорание произошло в Челябинске, в СНТ «Слава». На место выезжали сотрудники Челябинского гарнизона и специалисты областной противопожарной службы.
По предварительным данным, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем при курении.
Ведомство напоминает гражданам о простых правилах безопасности: не курить в постели и в состоянии алкогольного опьянения, всегда проверять, полностью ли потушена сигарета. На страже жизни и здоровья будет стоять пожарный извещатель — прибор рекомендуют устанавливать в каждом доме.
