7-летний мальчик пропал в Иркутске

IrkutskMedia, 1 мая. Сотрудники полиции в Иркутске устанавливают местонахождение 7-летнего Юрия Попова. С заявлением о розыске ребенка в дежурную часть обратилась его мать.
В пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что, по словам женщины, сегодня около 19.00 ребенок ушел в магазин за мороженым, после чего на связь не выходил. Последний раз его видели по адресу микрорайон Университетский, 101. Известно, что пропавший уже ранее уходил из дома.
Мальчик был одет в темно-синюю кофту, светло-коричневую жилетку, черные штаны, на ногах синие мокасины.
Полицейские призывают граждан, располагающих информацией о местонахождении ребенка, связаться по телефонам: 8 (3952)21−68−05 или 02 (с мобильного 102) МУ МВД; 8 (3952) 308−708 ОП-3 МУ МВД;