Полиция сорвала уличные гонки 30 машин в Колпино

В ночь на 1 мая на улицах Колпино в предвкушении гонок заревели моторы около 30 машин. Однако планы лихачей сорвали полицейские. О подробностях сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Петербургу и Ленинградской области.
— В результате проведенных мероприятий 20 легковушек отправили на специализированную стоянку для последующей проверки подлинности VIN. В отношении четырех водителей составили административные протоколы по статье 12.5 КоАП РФ («Управление транспортом при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация запрещена, или управление транспортом, на котором незаконно установили знак “Инвалид”). Еще одного привлекли по статье 8.23 КоАП РФ (“Эксплуатация транспорта с превышением норм содержания загрязняющих веществ в выбросах либо норм уровня шума”), — рассказали в ведомстве.
Однако параллельно 20 водителям вручили и материалы об административных разбирательствах за езду в состоянии опьянения. Теперь их судьба будет зависеть от результатов медицинского освидетельствования.
После очередного рейда в Госавтоинспекции напомнили, что дороги общего пользования — это не гоночная трасса. И для рискованных маневров и сомнительных состязаний они не подходят. Любые подобные попытки будут пресекать и дальше.