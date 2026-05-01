17 туристов заблудились в тумане и снегопаде на Ай-Петри

«Сегодня днем в районе газопровода на горе Ай-Петри из-за неблагоприятных погодных условий — тумана и снегопада — заблудились 17 человек, из них шесть несовершеннолетних», — рассказали спасатели.
На помощь к туристам выехали сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас».
«Поиски туристов по плато заняли около двух часов. Никто из них в медпомощи не нуждался, спасатели доставили их в поселок Охотничье к личному транспорту», — уточнили в МЧС.
1 мая на Ай-Петри выпал снег. Как уточнили в крымском гидрометцентре, высота снежного покрова на плато достигла 12 сантиметров.
В целом в первые дни мая полуостров окажется в тыловой части циклона, поэтому погода будет прохладной и дождливой, сообщали ранее синоптики.
При этом в МЧС делали экстренное предупреждение в связи с возможными заморозками в первые дни последнего весеннего месяца.