Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

17 туристов заблудились в тумане и снегопаде на Ай-Петри

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости Крым. В Крыму спасли группу из 17 человек, которая заблудилась на Ай-Петри из-за сильного тумана и снегопада. Об этом сообщили в республиканском МЧС.

Источник: МЧС Республики Крым

«Сегодня днем в районе газопровода на горе Ай-Петри из-за неблагоприятных погодных условий — тумана и снегопада — заблудились 17 человек, из них шесть несовершеннолетних», — рассказали спасатели.

На помощь к туристам выехали сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас».

«Поиски туристов по плато заняли около двух часов. Никто из них в медпомощи не нуждался, спасатели доставили их в поселок Охотничье к личному транспорту», — уточнили в МЧС.

1 мая на Ай-Петри выпал снег. Как уточнили в крымском гидрометцентре, высота снежного покрова на плато достигла 12 сантиметров.

В целом в первые дни мая полуостров окажется в тыловой части циклона, поэтому погода будет прохладной и дождливой, сообщали ранее синоптики.

При этом в МЧС делали экстренное предупреждение в связи с возможными заморозками в первые дни последнего весеннего месяца.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
