Совершивший жёсткую посадку в Усинске Ми-8Т задел что-то лопастями при взлёте

Напомним, сегодня в Усинске произошёл инцидент с пассажирским вертолётом Ми-8Т — при отрыве от земли воздушное судно завалилось на бок и совершило жёсткую посадку, не набрав высоту. Кадры с места происшествия уже обнародовала Северо-Западная транспортная прокуратура. Пострадали десять человек, двое получили травмы средней степени тяжести, остальные — лёгкой.