Совершивший жёсткую посадку в Усинске Ми-8Т задел что-то лопастями при взлёте

Предварительной причиной аварии пассажирского вертолёта Ми-8Т в Усинске (Республика Коми) стал человеческий фактор — пилот не справился с управлением. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Источник: Life.ru

Как узнало агентство, пилот признал, что не справился с управлением. При взлёте с вертолётной площадки машина зацепила что-то лопастями и завалилась на бок.

Напомним, сегодня в Усинске произошёл инцидент с пассажирским вертолётом Ми-8Т — при отрыве от земли воздушное судно завалилось на бок и совершило жёсткую посадку, не набрав высоту. Кадры с места происшествия уже обнародовала Северо-Западная транспортная прокуратура. Пострадали десять человек, двое получили травмы средней степени тяжести, остальные — лёгкой.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.