Силы ПВО сбили 33 беспилотника ВСУ над Россией за три часа

Средства ПВО уничтожили 33 беспилотника Вооруженных сил Украины с 17:00 до 20:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской и Курской областями, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об одном пострадавшем при ударе БПЛА в селе Новая Таволжанка. Мужчина получил баротравму, уточнил глава региона в Telegram-канале.
