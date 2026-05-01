Под Черкассами родные мобилизованного устроили ДТП, убив двух сотрудников ТЦК

В Черкасской области родственники насильно мобилизованного военнослужащего ВСУ намеренно устроили ДТП, в результате которого погибли два сотрудника территориального центра комплектования (аналог военкоматов на Украине). Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«В районе населённого пункта Княжа Черкасской области родственники насильно мобилизованного украинца совершили ДТП, убив двух “людоловов” ТЦК. К сожалению, один гражданский также погиб», — отметил собеседник агентства.

В силовых структурах добавили, что украинские власти просят журналистов не тиражировать «непроверенную информацию» о мести. Официальных комментариев от украинской стороны на данный момент не поступало. По данным источника, речь идёт о мести за насильственную мобилизацию родственника.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области на Украине в ДТП погибли трое сотрудников ТЦК, которые везли мобилизованного мужчину в военкомат. Сам мобилизованный выжил, но с тяжёлыми травмами находится в реанимации.

