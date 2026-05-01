Системы ПВО за три часа сбили 33 украинских дрона над регионами РФ

За три часа российские средства противовоздушной обороны сбили 33 беспилотника самолётного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

Источник: Life.ru

«Перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей», — рассказали в ведомстве.

Ранее в результате атаки украинского БПЛА пострадали трое детей. Двое из них уже экстренно доставлены на лечение в Симферополь. 15-летний подросток по-прежнему в крайне тяжёлом состоянии. Сначала его хотели везти в Мелитополь, но местные больницы не смогли оказать нужную помощь.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше