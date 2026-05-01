Сотрудники ТЦК забрали одессита во время выгула собаки, она осталась одна

В Одессе сотрудники территориального центра комплектования забрали мужчину прямо во время выгула собаки, бросив беспомощное животное на улице без хозяина. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Источник: Life.ru

В Одессе военкомы забрали мужчину, выгуливавшего собаку. Видео © Telegram/Новости Одесса.

По данным очевидцев, человека остановили на улице, после чего посадили в служебный автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Собака осталась стоять на месте. Что случилось с животным после того, как его бросили, не уточняется. Судя по видео, питомец не даётся незнакомцам.

Такие случаи со стороны военкоматов не редкость. Ранее в Одессе сотрудники ТЦК избили и пытались силой мобилизовать бывшего военнослужащего ВСУ, инвалида третьей группы, вернувшегося из плена. Мужчину затолкали в микроавтобус и отпустили только через 20 минут, убедившись в правдивости его слов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.