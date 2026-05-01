В КЧР осуждены мошенники, воровавшие квартиры умерших людей

В КЧР осудили мошенников, которые присваивали жилье умерших людей. Об этом пишет «АиФ — Северный Кавказ».
Суд Карачаево-Черкесии приговорил десятерых членов преступной группы к длительным срокам. Они действовали в Москве, Московской области, Сочи и КЧР.
Группу создали в 2021 году. Аферисты находили квартиры умерших людей. Работник ЗАГСа оформлял фиктивные документы. Он подтверждал якобы родственные связи: брак или усыновление.
Мошенники вступали в наследство, продавали жилье и делили деньги. Аферы продолжались с 2021 по 2024 год.
Суд признал их виновными в 44 преступлениях. Статьи: организация преступного сообщества, мошенничество, взятки, подлог, отмывание денег. Подсудимые признали вину.
Осужденных приговорили к срокам от 14, 13, 9, 8 лет до трех лет и восьми месяцев. Двум вынесли условные сроки на четыре года. Самые крупные штрафы составили 3, 2 и 1,9 млн рублей. Одну из обвиняемых объявили в розыск.
