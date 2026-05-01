Четыре человека пострадали в ДТП со скорой в Петербурге

По данным полиции, авария произошла 1 мая около 14:00 у дома 1 по Волхонскому шоссе автомобиль скорой медицинской помощи врезался в Volkswagen. За рулём иномарки находился 43-летний водитель. Мужчина попал в реанимацию с тяжёлыми травмами. Его пассажирка, 20-летняя девушка — средней степени тяжести. Две сотрудницы скорой — женщины 48 и 43 лет — отделались лёгкими ушибами. Полиция начала проверку.